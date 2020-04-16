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Четверг, 16 апреля 2020, 15:13 мск

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Алтайского замминистра задержали за крупную взятку

Фото: СКР

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

Алтайского замминистра задержали за крупную взятку

Следователи полагают, что чиновник получил 2 млн рублей от директора одной из компаний, занимавшейся прокладкой труб. В обмен на полученные деньги чиновник обещал обеспечить победу в конкурсах по муниципальным контрактам, а также беспрепятственную приемку выполненных работ. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону.

Как писал «Новый День», утром в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края прошли обыски. По данным источников в правоохранительных органах, визит силовиков связан с бывшим заместителем главы ведомства Андреем Голубцовым.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

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