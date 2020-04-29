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Среда, 29 апреля 2020, 10:52 мск

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В Армении толпа расправилась с убийцами на глазах у полицейских

В Армении местные жители расправились с убийцами. При этом разъяренная толпа прорвала полицейские кордоны, чтобы добраться до преступников.

Инцидент произошел в городе Гавар, в 90 км к северо-востоку от столицы Армении. В перестрелке были убиты два человека, один из которых был следователем военной полиции. Нападавшие пытались скрыться на автомобиле, но попали в аварию, их госпитализировали, передает «Интерфакс».

В больницу, где лежали пострадавшие, прибыли правоохранители и начальник полиции Армении Арман Саркисян. Однако стражам порядка не удалось сдержать около 500 человек, которые ворвались в медучреждение, прорвали полицейские кордоны, добрались до палаты, где лежали раненые, и свершили самосуд.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Ереван, Зоя Осколкова

Ереван. Другие новости 29.04.20

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