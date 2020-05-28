В Красноярском крае раскрыли банду полицейских-взяточников

В Красноярском крае в уголовном деле о взятках, которые брали сотрудники ГИБДД с водителей грузовиков, появились новые фигуранты. В общей сложности к ответственности привлечены 12 сотрудников полиции по 23 фактам получения взяток.

Первые подозреваемые появились еще в марте. Следствие установило, что сотрудники ГИБДД брали мзду с предпринимателей, чтобы грузовики могли беспрепятственно проезжать по трассам.

Кроме того, полицейские использовали различные незаконные схемы, чтобы освобождать от административной ответственности граждан, допустивших нарушение ПДД, незаконно выдавали со штрафплощадок автотранспорт и прочее.

«Следствием установлены двое граждан, занимающихся грузоперевозками, которые платили ежемесячно организатору группы абонентскую плату в сумме 30 тысяч рублей. Вообще все денежные потоки шли к организатору, который распределял их между сотрудниками в зависимости от их роли в решении вопроса», – сообщили в региональном управлении СКР.

Сначала в качестве обвиняемых выступали восемь правоохранителей, затем была установлена причастность к совершению данного преступления еще четверых действующих сотрудников ГИБДД.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и бездействие). Также двое сотрудников подозреваются в незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 28.05.20

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