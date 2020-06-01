российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 июня 2020, 14:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Алтайский мэр сознался в получении особо крупных взяток

Фото: СКР

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение главе Славгорода во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, 29 мая градоначальник более 2 млн рублей от директора одной из местных компаний.

Алтайский мэр сознался в получении особо крупных взяток

За незаконное вознаграждение обвиняемый обещал принимать юридически значимые решения в пользу компании предпринимателя как поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход процедур закупки.

Следователю также удалось выявить иные факты противоправной деятельности чиновника. Так, в ходе допроса он признался в ранее полученных взятках на общую сумму более 6 млн рублей. Обвиняемый помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 01.06.20

Во дворе больницы в Петербурге сгорел рефрижератор для тел умерших от Covid-19. / В Израиле арестовали группу по торговле женщинами из стран бывшего СССР. / В Индии проливные дожди стали причиной смерти 40 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Польский молокозавод обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве $500 тысяч

В Красноярском крае раскрыли банду полицейских-взяточников

Красноярский депутат попался на посредничестве при передаче крупной взятки

Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

В Брянске начальника следственного отдела уличили во взяточничестве

В Коми экс-чиновник принял у строителей опасные для жизни дома

ФСБ нагрянула с обысками к зампреду правительства Пензенской области

На Сахалине экс-мэр проведет в тюрьме 10 лет за взятки и хранение наркотиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Видеорепортаж, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,