В Алтайском крае следователи предъявили обвинение главе Славгорода во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, 29 мая градоначальник более 2 млн рублей от директора одной из местных компаний.

Алтайский мэр сознался в получении особо крупных взяток

За незаконное вознаграждение обвиняемый обещал принимать юридически значимые решения в пользу компании предпринимателя как поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход процедур закупки.

Следователю также удалось выявить иные факты противоправной деятельности чиновника. Так, в ходе допроса он признался в ранее полученных взятках на общую сумму более 6 млн рублей. Обвиняемый помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 01.06.20

Во дворе больницы в Петербурге сгорел рефрижератор для тел умерших от Covid-19. / В Израиле арестовали группу по торговле женщинами из стран бывшего СССР. / В Индии проливные дожди стали причиной смерти 40 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»