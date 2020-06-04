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Четверг, 4 июня 2020, 13:32 мск

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В Норвегии мощный оползень снес рыбацкую деревню

Скриншот видео на YouTube

В Норвегии сошел гигантский оползень и унес с собой несколько домов рыбацкой деревушки. По последним данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел на мысе Кракнес. Жители приезжают в свои дома на выходных, поэтому дома пустовали.

Единственный обитатель деревни Ян Эгил Бэккеби услышал громкий звук, подобный взрыву, и успел выбежать из дома. Мужчина поднялся на холм и наблюдал оттуда за происходящим.

Бэккеби снял видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах мощный поток уносит несколько домов в море.

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Осло. Другие новости 04.06.20

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