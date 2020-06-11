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Четверг, 11 июня 2020, 15:46 мск

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В Калмыкии при строительстве водопровода «злоупотребили» на 300 млн рублей

В Калмыкии завершено расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных в 2014 году ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз» на строительство системы водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «злоупотребление должностными полномочиями» (ч.4 ст.159, ч.3 ст.285 и ч.1 ст.285 УК РФ).

Установлено, что глава «Калммелиоводхоза» вместе с соучастниками из других регионов с июня 2013 года по ноябрь 2016 года похитил бюджетные средства. В результате объект был непригоден для запуска в эксплуатацию, а причиненный государству ущерб превысил 300 млн рублей. Следователи арестовано имущество руководителя предприятия на сумму более 135 млн. рублей.

На данный момент под стражей находятся четверо обвиняемых. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Элиста, Иван Гридин

Элиста. Другие новости 11.06.20

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