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Понедельник, 15 июня 2020, 15:48 мск

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Глава района Удмуртии попался на махинации с особо охраняемыми землями

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего главы Красногорского района республики по подозрению в превышении должностных полномочий и нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ч.2 ст.286 и ст.262 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый издал незаконное постановление, которым разрешил коммерческой организации добывать полезные ископаемые (песок) на особо охраняемой природной территории. Из-за действий подозреваемого был нарушен режим особой охраны территории заказника «Салинский», а ущерб составил 24 млн рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Они провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изъяли оригиналы необходимых документов, проводят допросы свидетелей.

Саранск, Иван Гридин

Саранск. Другие новости 15.06.20

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