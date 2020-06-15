Глава района Удмуртии попался на махинации с особо охраняемыми землями

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего главы Красногорского района республики по подозрению в превышении должностных полномочий и нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ч.2 ст.286 и ст.262 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый издал незаконное постановление, которым разрешил коммерческой организации добывать полезные ископаемые (песок) на особо охраняемой природной территории. Из-за действий подозреваемого был нарушен режим особой охраны территории заказника «Салинский», а ущерб составил 24 млн рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Они провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изъяли оригиналы необходимых документов, проводят допросы свидетелей.

Саранск, Иван Гридин

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