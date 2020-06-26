российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 июня 2020, 09:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Иране рядом с ядерным объектом прогремел взрыв

Неподалеку от Тегерана взорвался резервуар с газом. По последним данным, никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Авария произошла в газохранилище, расположенном в районе Парчин. В этом месте, по данным МАГАТЭ, сосредоточены объекты Министерства обороны страны и исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.

Взрыв был таким мощным, что вспышка света была видна из разных районов Тегерана. Возник крупный пожар. В Минобороны Ирана подтвердили, что взорвался резервуар с техническим газом.

По словам генерала Амира Давуд Абди, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб и военные. Причины аварии выясняются.

Тегеран, Зоя Осколкова

Тегеран. Другие новости 26.06.20

В ГИБДД уточнили детали смертельного ДТП в Кургане с участием ребенка-велосипедиста. / Вынесен приговор бригадиру, по вине которого сошли с рельсов 16 вагонов с рудой. / В Индии более 100 человек убило молнией в один день. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Иран

В США готовят новые санкции против России, Китая и Ирана

США намерены помешать Ирану закупать военную технику в России и Китае

Семеро иранцев умерли, выпив метанол от коронавирусной инфекции

Эпидемиолог предупредил о второй волне заражения коронавирусом и вспышках в новых странах

Главком НАТО в Европе признал наличие дыр в системе ПРО

Аналитик предрек «регулярные, изощренные и смертоносные» атаки на войска США

Помпео обвинил Россию, Иран и Дамаск в разжигании войны в Сирии

100 секунд до апокалипсиса. Эксперт объяснил перевод часов Судного дня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Иран,