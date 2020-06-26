В Иране рядом с ядерным объектом прогремел взрыв

Неподалеку от Тегерана взорвался резервуар с газом. По последним данным, никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Авария произошла в газохранилище, расположенном в районе Парчин. В этом месте, по данным МАГАТЭ, сосредоточены объекты Министерства обороны страны и исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.

Взрыв был таким мощным, что вспышка света была видна из разных районов Тегерана. Возник крупный пожар. В Минобороны Ирана подтвердили, что взорвался резервуар с техническим газом.

По словам генерала Амира Давуд Абди, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб и военные. Причины аварии выясняются.

Тегеран, Зоя Осколкова

Тегеран. Другие новости 26.06.20

В ГИБДД уточнили детали смертельного ДТП в Кургане с участием ребенка-велосипедиста. / Вынесен приговор бригадиру, по вине которого сошли с рельсов 16 вагонов с рудой. / В Индии более 100 человек убило молнией в один день. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»