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Среда, 1 июля 2020, 08:57 мск

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В Иране 18 человек погибли при взрыве в больнице

18 человек стали жертвами взрыва в больнице Тегерана. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка бытового газа.

Как сообщают местные СМИ, взрыв прогремел в густонаселенном районе на севере иранской столицы. На цокольном этаже здания произошла утечка газа. В результате возник пожар.

По меньшей мере 18 человек погибли, несколько получили различные травмы и ожоги. Число пострадавших не уточняется.

На прошлой неделе взрыв прогремел на окраине Тегерана. Авария произошла в газохранилище, расположенном в районе Парчин. В этом месте, по данным МАГАТЭ, сосредоточены объекты Министерства обороны страны и исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.

Тегеран, Зоя Осколкова

Тегеран. Другие новости 01.07.20

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