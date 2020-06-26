Бывшему зампреду правительства Чувашии добавили уголовных дел

В Чебоксарах возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего зампреда кабинета министров Чувашии – министра экономического развития, промышленности и торговли 42-летнего Владимира Аврелькина. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах (чч.3 и 4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2017 в Чебоксарах Аврелькин получил 2 млн рублей от Авага Ханеданяна. За незаконное вознаграждение чиновник обещал содействие в получении подконтрольной строительной фирмой субсидии на возмещение части затрат.

Кроме того, в ноябре 2018 года Аврелькин получил от него еще 1 млн рублей за общее покровительство, а также создание перед руководством региона благоприятного отношения к нему и подконтрольной ему организации. При этом в обоих случаях Аврелькин фактически не намеревался совершать в пользу Ханеданяна каких-либо действий.

Владимир Аврелькин в настоящее время отбывает наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима по приговору суда, в соответствии с которым он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ), по другому уголовному делу.

Чебоксары, Иван Гридин

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