Иркутские следователи предъявили обвинение главному госинспектору труда Госинспекции труда по области в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие полагает, что в конце 2019 года обвиняемый получил от гендиректора ООО «Восход» взятку в размере 150 тысяч рублей.

В Иркутске на взятке попался глава Госинспекции труда

За незаконное вознаграждение обвиняемый обещал помочь в сокрытии выявленных нарушений по технике безопасности и охране труда, в связи с несчастным случаем во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в Ленинском районе, в результате которого погибли 2 человека. Преступление было раскрыто при взаимодействии следователей СК России с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Обвиняемый сознался в получении взятки и был помещен под домашний арест. Гендиректор ООО «Восход» был задержан в начале июня за дачу взятки в размере 450 тысяч рублей начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО администрации Иркутска.

Иркутск, Иван Гридин

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