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Пятница, 3 июля 2020, 13:10 мск

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Сибирский дачник вырастил более тысячи кустов конопли

Фото: Pixabay

В Иркутской области задержали садовода, который выращивал коноплю на своем участке. Мужчина заявил, что растил наркотик для собственных нужд.

Полицейские в ходе рейда обнаружили более 1200 кустов конопли на территории приусадебного участка частного дома. «Кусты были окучены, достигали около 1 метра в высоту», – сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Хозяина участка задержали, он заявил, что выращивал наркосодержащие растения для личного потребления. Мужчина много лет страдает от наркотической зависимости.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Садоводу грозит до восьми лет лишения свободы.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 03.07.20

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