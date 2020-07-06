Подмосковный маньяк-убийца совершил суицид в СИЗО

Подмосковный серийный маньяк-убийца и насильник найден мертвым в камере СИЗО Ногинска. Напомним, жертвами 53-летнего сантехника из Каширы стали семь женщин, двум потерпевшим удалось выжить.

Тело обвиняемого было обнаружено утром 6 июля. По предварительным данным, он покончил с собой. В СИЗО мужчину поместили после ареста в середине июня.

В настоящее время следователи начали доследственную проверку по факту смерти обвиняемого, сообщает управление СК РФ по Московской области. Кроме того, проводится проверка на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО. «В ходе проверки будет дана оценка действиям либо бездействию сотрудников СИЗО», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно материалам следствия, маньяк орудовал на территории Каширского и Ступинского городских округов на протяжении последних 10 лет. Преступник действовал на одной и той же схеме: проникал в квартиры на первых этажах через окна, душил жертву, после чего насиловал. Первоначально следователям удалось установить семь эпизодов жестоких преступлений. Две женщины выжили. Позже убийца признался еще в двух преступлениях. Жертвами сантехника стали две женщины 1940 и 1950 годов рождения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.07.20

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