Залезал в окна, душил и насиловал: дело подмосковного маньяка-убийцы передано региональный главк СКР

Уголовное дело серийного маньяка-убийцы и насильника, который действовал на территории Подмосковья, передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, следователям удалось установить семь эпизодов жестоких преступлений.

По данным ведомства, 53-летний мужчина подозревается в семи нападениях на женщин – он душил и насиловал потерпевших в их собственных квартирах. Все преступления были совершены в период с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. Подозреваемый признался, что выбор жертвы носил случайный характер: он проникал в окна, расположенные на первых этажах, сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт. Двум потерпевшим удалось выжить.

В настоящее время подозреваемый арестован, проверяется его причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

Ранее в СКР сообщили об аресте подозреваемого в изнасилованиях. Им оказался житель Каширы, сантехник в одном из ЖЭО. Известно, что в 2013, 2015 и 2020 годах мужчина совершил изнасилования и убийства трёх женщин. Кроме этого, в январе 2020 года преступник проник на второй этаж частного дома и совершил изнасилование 10-летней девочки. Врачам удалось спасти жизнь ребёнка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.20

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