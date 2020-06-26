Серийный маньяк из Подмосковья признался еще в двух убийствах

Подмосковный серийный маньяк-убийца и насильник признался еще в двух преступлениях. Жертвами 53-летнего сантехника из Каширы стали две женщины 1940 и 1950 годов рождения. Об этом сообщает управление СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, преступления были совершены в сентябре и октябре 2019 года. Маньяк действовал на старой схеме: проникал в квартиры на первых этажах через окна, душил жертву, после чего насиловал.

Подозреваемый орудовал на территории Каширского и Ступинского городских округов на протяжении последних 10 лет. Следователям удалось установить семь эпизодов жестоких преступлений. Двум потерпевшим удалось выжить.

В настоящее время подозреваемый арестован, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Москва, Наталья Петрова

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