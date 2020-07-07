В Норильске поймали вербовщика террористов

В Норильске задержали мужчину, который подозревается в террористической деятельности. Он вербовал в боевики местного жителя.

Как сообщили в управлении ФСБ по Красноярскому краю, подозреваемый является сторонником радикального ислама. Он уговаривал россиянина поехать в Сирию для вступления в ряды одной из международных террористических организаций, а также участия в вооруженных действиях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, добавили в ФСБ.

Красноярск, Зоя Осколкова

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