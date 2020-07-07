Глава района в Дагестане получил «условку» за махинации с землей

В Дагестане суд вынес приговор главе Каякентского района Магомедэмину Гаджиеву, признав его виновным превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). В суде доказано, что в 2017 году Гаджиев незаконно подписал постановление, согласно которому, находившейся в собственности республики участок земли площадью более 25 тыс. квадратных метров перешел в управление села Усемикент.

Как отметили в пресс-службе СКР, Гаджиев существенно нарушил охраняемые законом интересы государства и причинил ущерб Дагестану на общую сумму более 36 млн рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на 2 года.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 07.07.20

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