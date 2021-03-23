Брат экс-главы Дагестана отправится в колонию на 12 лет

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор по делу экс-депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова, который на сегодняшний день является спецпредставителем России при Организации исламского сотрудничества.

Он признан виновным в получении взятки в крупном размере и в мошенничестве (п.«в» ч.5 ст.290, ч.4 ст.159 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, а также оштрафовал на 8 млн рублей, лишил права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на 5 лет.

Напомним, Абдулатипова задержали 26 сентября 2020 года в Махачкале в здании республиканского правительства. Абдулатипова подозревали в участии в преступном сообществе. Следствие считало, что злоумышленники за взятки оформляли гражданам инвалидность, которая давала право на получение ежемесячного пособия из бюджета.

Как писал «Новый День», по данному делу были задержаны руководитель регионального бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные – руководители и сотрудники территориальных бюро медико-социальной экспертизы. В отношении них было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ – «создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем» (ст. 210), «получение взятки организованной группой» (ст. 290), «служебный подлог» (ст. 292) и «мошенничество в особо крупном размере» (ст. 159).

По версии следствия, чиновник вместе с подчиненными поставили на поток продажу «липовых» справок об инвалидности. Банда орудовала 5 лет. Дошло до того, что в Дагестане начали появляться целые села, в которых живут исключительно инвалиды. По данным СМИ, люди платили за фиктивную справку об инвалидности от 200 тыс. рублей ради получения социальных льгот. Ущерб Пенсионному фонду РФ от выплаты пособий лже-инвалидам только за 2017 год превысил 25 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

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