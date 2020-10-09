В Дагестане суд отправил за решетку 8 обвиняемых по делу о взятке в $6 млн

В Дагестане суд вынес приговор Магомеду Хизриеву, Александру Головину, Оксане Кожевниковой, Ивану Марчуку, Луизе Мержоевой, Алексею Сыздыкову, Гору Чудопалову, Александру Чижкову, которых в зависимости от роли каждого обвиняли покушении на дачу взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве (ч.3 ст.30 ч.5 ст.291, ч.3 ст.30 ч.4 ст.291.1, чч.3, 4 ст.159 УК РФ).

В суде доказано, что весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в 1 млн рублей. За взятку его должны были повысить по службе в органах внутренних дел. Общая сумма незаконного вознаграждения составляла 6 млн долларов США.

Приговором суда Мержоевой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Хизриеву и Головину – по 9 лет лишения свободы в колонии строгого и общего режима соответственно. Кроме того, Хизриев лишен звания полковника полиции и права занимать должности в системе правоохранительных органов в течение 5 лет. Остальным соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 4 месяцев до 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режимов. Также ряду из них назначены штрафы.

Махачкала, Иван Гридин

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