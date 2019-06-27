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Расследование Ивана Голунова

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NewDayNews.ru

Четверг, 27 июня 2019, 14:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Дагестане три чиновника попались на махинации в 141 млн рублей при строительстве школ

В Дагестане возбуждено три уголовных дела в отношении заместителей руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Саада Саидова, Юсупа Русулова и Магомедамина Казакбиева. Как сообщили в пресс-службе СКР, их подозревают в превышении служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов по возведению общеобразовательных школ (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые незаконно подписали контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах республики. Противоправные действия подозреваемых повлекли причинение значительного ущерба бюджету: Саидов – более 183 млн рублей, Русулов – более 52 млн рублей и Казакбиев – более 6 млн рублей.

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, которые ведут это дело при оперативном сопровождении ФСБ России и МВД по Дагестану, внесли ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу всех фигурантов.

В настоящее время следователями осуществляются необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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