Ущерб – сотни миллионов: глава и сотрудники Росреестра Дагестана попались на махинациях с землей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы управления Росреестра по Дагестану Сафиюлы Магомедова, его четверых подчиненных, а также должностных лиц Кадастровой палаты республики и бывшего заместителя мэра Махачкалы Германа Рагимханова. Их подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нем (ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Чиновники, по версии следствия, незаконно обогатились на более чем 370 млн рублей за счет махинаций с земельными участками на территории Дагестана, находящимися в муниципальной и федеральной собственности.

В числе фигурантов дела – специалисты и эксперты республиканского управления Росреестра Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, кадастровый инженер Федеральной кадастровой палаты по Дагестану Абдула Умаханов, а также гражданин Ислам Исмаилов, его место работы и должность не уточняются.

По версии следователей, подозреваемые создали преступное сообщество в 2000 году и занимались незаконным обогащением за счет афер с муниципальными и государственными земельными участками. Фигуранты дела составляли подложные постановления от имени мэра Махачкалы, подделывали документы на земельные участки, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, и незаконно оформляли права на них на физических лиц и компаний и ставили их на кадастровый учет. В итоге в собственности граждан и юрлиц оказались 30 земельных участков.

СКР оценило ущерб от действий преступной группировки в более чем 370 миллионов рублей. В ведомстве отметили, что махинации раскрыли при участии сотрудников МВД и ФСБ.

В настоящее время следствие выясняет, были ли у предполагаемых членов группировки соучастники, и пытаются установить новые эпизоды ее преступной деятельности.

В прошлом году федеральные власти провели масштабную чистку в высших эшелонах власти Дагестана в рамках декриминализации республики. Под уголовное дело, в частности, попал врио главы правительства Абдусамад Гамидов, его двое заместителей и ряд других высокопоставленных чиновников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.19

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