Сотрудники ГСУ СКР предъявили главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст.160 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие ходатайствует перед судом о заключении Джелилова под стражу.

Главу Дербентского района обвинили в махинациях с землей

По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ» общей площадью 3 гектара. Кадастровая стоимость земли, которой самовольно распорядился глава района, превышает 3 млн рублей. По предварительным данным, рыночная стоимость участков может превышать 20 млн рублей.

В рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства Джелилова и в администрации Дербентского района. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ России и МВД России.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 11.04.19

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