Министр экономики Дагестана попался на многомиллионном хищении

В Махачкале задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Османа Хазбулатова. В его доме и в рабочем кабинете проводятся обыски. Об этом сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», министра задержали на двое суток. Другой источник агентства рассказал, что Хасбулатова задержали при прилете в аэропорт Махачкалы из Москвы. Ранее сообщалось, что министра сняли с самолета при попытке покинуть республику.

В МВД России подтвердили задержание Хасбулатова. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что министра задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного по факту хищения средств в размере более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в Дагестане.

Хасбулатов занял пост министра экономики Дагестана в феврале прошлого года. До этого он на протяжении семи лет возглавлял Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в республике.

В прошлом году федералы провели масштабную чистку в высших эшелонах власти Дагестана в рамках декриминализации республики. Под уголовное дело попал врио главы правительства Абдусамад Гамидов, его двое заместителей и ряд других высокопоставленных чиновников.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 30.04.19

Осужден экс-работник компании-оператора, продавший номер главы избиркома Екатеринбурга накануне выборов. / Студенческое общежитие в Саратове украсили плакатом с солдатами вермахта (ФОТО). / Уничтоженные в Ялтинском заповеднике леса не восстанавливаются. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»