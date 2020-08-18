В Дагестане дорожный чиновник отправится на 9 лет в колонию за вымогательство

В Дагестане суд вынес приговор бывшему руководителю регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий» Магомедрасулу Омарову. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере и в отмывании незаконных доходов (ч.6 ст.290 и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).

В суде доказано, что в 2017 году Омаров потребовал через посредника от руководителя одной из компаний передать ему взятку в размере 680 млн рублей. За незаконное вознаграждение он обещал подписать документы, на основании которых должна была производится оплата по госконтракту, заключенному с ФКУ «Упрдор «Каспий». В случае отказа давать взятку, он грозил создать проблемы при подписании документов.

Для придания незаконным действиям правомерного вида Омаров потребовал от главы компании заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 млн рублей с подконтрольной ему организацией. Для легализации части полученных денег Омаров через подконтрольную ему фирму приобрел специальную технику на сумму 40 млн рублей.

Оставшуюся часть требуемой взятки в сумме 620 млн рублей он не получил, поскольку был задержан в связи с обращением в правоохранительные органы потерпевшего.

Приговором суда Омарову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

Махачкала, Иван Гридин

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