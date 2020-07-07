В Астрахани спецслужбы задержали террориста

В Астрахани задержали местного жителя, который примкнул к террористической организации и готовился совершить теракт. Об этом сообщили в управлении ФСБ в Астраханской области.

Мужчина 1987 года рождения присягнул на верность лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Одновременно местный житель принял решение о совершении террористического акта в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания», – цитирует РИА «Новости» представителя ФСБ.

Спецслужбы узнали о намерениях пособника террористов и установили его личность. Мужчину задержали.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 07.07.20

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