В Ростове поймали террористов, готовивших атаки на школы и больницы

Сотрудники ФСБ накрыли в Ростовской области ячейку сторонников международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), готовивших теракты в больницах и школах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В состав законспирированной группы исламистов входили 6 человек – местные жители и приезжие из одной из стран Средней Азии. Сторонники ИГ (запрещена в РФ) готовили атаки на сотрудников полиции, а также планировали теракты в медицинских учреждениях и учебных заведениях, говорится в сообщении российской спецслужбы.

Главарь ячейки при попытке задержания в Азовском районе Ростовской области начал стрелять из автомата по спецназу, после чего привел в действие самодельное взрывное устройство, получив смертельные ранения. Остальных пятерых членов группы задержали в Ростове-на-Дону.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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