В отношении экс-министра Ставрополья возбуждено еще одно дело

В отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого возбуждено еще одно, пятое по счету, уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, не позднее декабря 2017 года экс-чиновник и представитель компании «Гипроздрав» договорились о передаче Когарлыцкому части денег, полученных компанией по госконтракту на строительство Краевого клинического кардиологического диспансера. Размер взятки составил 15 млн 550 тыс. рублей. За эти деньги бывший министр обещал оказать содействие при проведении строительных работ

Данное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПКГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по Ставрополью. Следователь СКР соединил уголовные дела в отношении Когарлыцкого, по которому проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 13.07.20

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