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Четверг, 7 ноября 2019, 15:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Главу минстроя Ставрополья уличили в злоупотреблении на 14 млн рублей

Фото: скриншот с видио СКР

Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Главу минстроя Ставрополья уличили в злоупотреблении на 14 млн рублей

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник вопреки интересам службы подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм, которая выполняла строительство легкоатлетического манежа. В частности, речь шла об оплате вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Своими действиями чиновник причинил государству ущерб более чем на 14 млн рублей.

Следователи СКР задержали Когарлыцкого и готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы чиновника они вместе с полицейскими провели обыски, в ходе которых изъяли интересующую следствие документацию. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 07.11.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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