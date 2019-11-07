Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Главу минстроя Ставрополья уличили в злоупотреблении на 14 млн рублей

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник вопреки интересам службы подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм, которая выполняла строительство легкоатлетического манежа. В частности, речь шла об оплате вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Своими действиями чиновник причинил государству ущерб более чем на 14 млн рублей.

Следователи СКР задержали Когарлыцкого и готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы чиновника они вместе с полицейскими провели обыски, в ходе которых изъяли интересующую следствие документацию. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 07.11.19

СКР назвал типичные черты, по которым можно определить врача-преступника. / В Кургане в жилом доме рухнул фрагмент стены. / Пилот «ИрАэро», давший подруге порулить самолетом, попал под «уголовку». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»