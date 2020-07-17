Глава антинаркотического отдела МВД Москвы попался на крупной взятке

В Москве задержан начальник шестого отдела столичного МВД по борьбе с наркотиками в интернете Сергей Дмитриев по подозрению в мошенничестве на сумму около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Собеседник агентства также сообщил, что Дмитриев признал вину.

В то же время ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного полицейского главка сообщает о задержании сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК), требовавшего 1,5 млн рублей за прекращение проверки в организации. Имя задержанного не называется. Однако источники сообщили, что речь идет о Дмитриеве. Он отпущен под подписку о невыезде, уточняет «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

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