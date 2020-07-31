В Волгоградской области задержали главаря экстремистской организации

Российские спецслужбы в Волгоградской области задержали организатора и несколько рядовых членов ячейки исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ провели операцию совместно с полицейскими и бойцами Росгвардии. Были задержаны шесть человек, один из которых возглавлял экстремистскую ячейку, принадлежавшую к запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат».

«В ходе следственных действий по адресам проживания членов группы обнаружено и изъято значительное количество литературы, включенной Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов, и другие документальные материалы», – отметили в ЦОС.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации».

Волгоград, Зоя Осколкова

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