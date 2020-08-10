В Волгограде взорвалась цистерна с газом, есть пострадавшие

В Волгограде прогремел взрыв, сообщили в областном управлении МЧС. В результате ЧП травмы получили несколько человек.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда, загорелась цистерна с газом. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, прибыли автомобили скорой помощи.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили в четырех пострадавших, их увезли в 25-ю больницу, передает «Интерфакс». «Все четверо пострадавших – пожарные. Они получили ожоги, госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии», – сказал собеседник агентства. Позже стало известно, что число раненых увеличилось до восьми.

В МЧС уточнили, что пожару присвоен повышенный второй ранг опасности. Ведется наращивание группировки пожарных.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 10.08.20

Депутат Пирожков оспорит в облсуде штраф за куб для сборщиков подписей. / Пьяный водитель подставил гаишника и избежал наказания. / Из ЦПКиО украли ржавое изваяние. Полиция начала проверку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»