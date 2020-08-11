СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Волгограде

Областное управление СКР возбудило уголовное дело после взрыва на газовой автозаправке в Волгограде. В настоящее время осмотр места происшествия затруднен из-за сильной загазованности и опасности новых взрывов в хранилищах топлива.

Инцидент произошел накануне на автогазозаправочной станции в Тракторозаводском районе. Пожару был присвоен второй уровень сложности. В результате 10 человек оказались в больнице, один пострадавших находится в реанимации.

«Следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по факту возгорания на автозаправочной станции №36, расположенной на проспекте Ленина областного центра, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)", – говорится в сообщении СУ СКР по Волгоградской области.

Возгорание произошло во время заправки резервуара для хранения топлива из автоцистерны с газом. «Заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику, сразу же перекрывшим вентили подачи газа. Все находившиеся на заправке лица покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании», – сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают причины пожара. Место происшествия пока не смогли детально осмотреть из-за сильной загазованности и опасности новых взрывов в хранилищах АЗС.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 11.08.20

В Кургане из-за коммунальной аварии надолго закрывают оживленную дорогу. / В Хабаровском крае в озеро вылилось 120 тонн нефти. / На Ямале после ливня многоквартирный дом съехал со свай. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»