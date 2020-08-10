СКР проводит проверку после взрыва на АЗС в Волгограде

Следственный комитет объявил о начале проверки по факту взрыва цистерны с газом на заправке. По последним данным, различные ранения получили 12 человек.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа руководителя и следователей следственного отдела по Тракторозаводскому району, следователей-криминалистов областного управления Следственного комитета, а также сотрудников полиции. После тушения возгорания будет проведен осмотр места пришествия», – сообщили в областном управлении СКР.

Количество пострадавших при пожаре на газовой заправке увеличилось до 12 человек. Среди раненых есть две женщины. РИА «Новости» уточняет, что десять человек находятся в больнице, двое пострадавших от госпитализации отказались.

Напомним, взрыв цистерны и пожар произошли на АЗС на проспекте Ленина. В МЧС уточнили, что здание заправки разрушилось при взрыве. В течение полутора часов пожарные боролись с огнем, пока пламя удалось локализовать, а затем и ликвидировать.

«На настоящий момент происходит разборка и проливка территории. К ликвидации пожара привлекалось 70 человека и 21 единиц техники. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара», – сообщили в МЧС.

Волгоград, Зоя Осколкова

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