Начальник и 13 сотрудников филиала университета МВД попались на взятках

В Ставрополе задержали руководителя местного филиала Краснодарского университета МВД России и его 13 подчиненных – начальников кафедр и сотрудников вуза. Их подозревают по двум уголовным статьям: «Получение взятки» и «Организация преступного сообщества или участие в ней», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, у начальника филиала во время обысков в служебной квартире обнаружили 3,5 миллиона рублей и незаконно установленные заглушки связи. А в его рабочем кабинете найдены ежедневники с фамилиями курсантов, напротив которых были указаны различные суммы, обозначенные маркерами разного цвета.

Кроме того, у другого фигуранта уголовного дела – одного из заместителей начальника филиала – в личном сейфе нашли бриллианты и дорогие ювелирные украшения.

Расследование продолжается.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 13.08.20

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