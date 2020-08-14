В России задержали главаря группы по выводу миллиардов рублей за рубеж

Сотрудники правоохранительных органов РФ задержали вероятного организатора преступного сообщества, участники которого незаконно вывели за рубеж несколько миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, спецоперация проводилась в Москве, Крыму, Краснодарском крае, в Волгоградской и Тульской областях при участии сотрудников управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В результате слаженных действий удалось пресечь деятельность организованной группы.

По версии следствия, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. «С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», – уточнила Ирина Волк.

По предварительным данным, преступникам удалось вывести за рубеж несколько миллиардов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ч.3 ст.193.1 УК РФ).

Всего состоялось более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы. Задержанному организатору группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Москва, Иван Гридин

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