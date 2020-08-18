Главный антикоррупционер Барнаула попался на взятке

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, 16 августа полицейский через посредника получил от местного предпринимателя взятку в размере 250 тыс. рублей. За эти деньги полицейский обещал дать подчиненным незаконные указания не привлекать бизнесмена к уголовной ответственности, а также вернуть изъятое у него имущество.

Преступление выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Полицейский задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователь будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 18.08.20

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