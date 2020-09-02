Бывший замдиректора ЦПКиО Йошкар-Олы отсидит за многомиллионные махинации

Суд в Марий Эл вынес приговор бывшему заместителю директора Центрального парк культуры и отдыха Йошкар-Олы за пособничество в растрате и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160, ч.5 ст.33, ч.1 ст.285 УК РФ).

В суде доказано, что, осужденный предложил директору заключать с подконтрольным ему ООО «Парк «Мир развлечений» договоры об оказании услуг по завышенной стоимости и производить их оплату. В итоге с июля 2014 по май 2019 года было заключено 88 таких договоров на общую сумму более 5,5 млн рублей. Ущерб от этих сделок превысил 2,3 млн рублей.

Кроме того, с февраля 2014 по апрель 2019 года подсудимый предоставил без заключения соответствующих договоров аренды индивидуальному предпринимателю офисное помещение и гаражный бокс при условии перечисления платы за пользование в стороннюю организацию под видом оплаты услуг предоставления звукоусилительной аппаратуры. В итоге парк не смог получить более 2,4 млн рублей на эти цели.

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Бывшему чиновнику назначено наказание в виде 2,5 лет в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 02.09.20

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