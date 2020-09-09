Замминистра Тихонова обвинили в махинациях на 600 млн рублей

Сотрудники Главного следственного управления СКР установили причастность к хищению более 603 млн рублей экс-директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова.

Как сообщили в СКР, подозреваемые задержаны. На сегодняшний день Тихонов находится в должности заместителя министра энергетики РФ. В пресс-службе СКР сообщили, что он совершил попытку скрыться от следствия, применив различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомобили и места временного пребывания в Москве.

По местам работы и жительства фигурантов состоялись обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела. Тихонову, Макарову, Серебрякову и Рыжкову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст. 159 УК РФ). Следствие намерено добиться ареста обвиняемых.

По данным «Интерфакса», Тихонов ждет суда в изоляторе временного содержания на Петровке. Тихонов вину он не признает, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Москва, Иван Гридин

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