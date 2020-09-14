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Понедельник, 14 сентября 2020, 16:21 мск

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В Саратове завотделением больницы ответит за махинации

Фото: СКР

В Саратове в отношении 52-летней заведующей отделением одного из медучреждений города возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество и злоупотребление доверием, совершенные с использованием служебного положения (ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ).

В Саратове завотделением больницы ответит за махинации

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, к медику обратился пациент, который интересовался снятием его с диспансерного учета. Подозреваемой было известно, что решением врачебной комиссии он был снят с диспансерного учета. Но из корыстных побуждений она, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение пациента, и потребовала взятку в размере 70 тыс. рублей, сообщает СКР. Мужчина согласился на выдвинутые условия.

Утром 7 сентября заведующая, находясь в своем служебном кабинете, получила от пациента требуемую сумму. Все это проходило под контролем сотрудников ФСБ. Подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 14.09.20

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