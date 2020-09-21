В пятизвездочном отеле в Турции обнаружили склад с поддельным алкоголем

В турецкой Анталье обнаружили склад контрафактного алкоголя на территории пятизвездочного отеля. Нелегальное спиртное распространялось как среди туристов, так и через местные курортные магазины, сообщает портал Hurriyet.

Сотрудники Управления безопасности Антальи обнаружили склад в гостинице после ликвидации сети аналогичных складов в других частях провинции. Отель расположен в курортном районе Серик. Его название правоохранители не называют.

Отмечается, что в общей сложности было изъято более 9 тысяч бутылок поддельного алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали пять подозреваемых. Расследование продолжается.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 21.09.20

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