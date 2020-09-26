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Суббота, 26 сентября 2020, 15:01 мск

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Чиновника мэрии Новосибирска арестовали из-за взятки

В отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере» (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, по решению суда он был помещен под стражу.

По версии следствия, 14 сентября представитель одной из фирм обратилась к чиновнику с заявлением о предоставлении разрешения на размещение рекламных конструкций, не соответствующих установленным нормам. В ответ на это чиновник попросил перевести на счет подконтрольной ему организации 200 тыс. рублей. На следующий день после перечисления денег, подозреваемый подписал разрешения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным Управлением ФСБ России. Расследование дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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