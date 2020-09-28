В Кузбассе из тюрьмы сбежал вор-рецидивист

В Кемеровской области разыскивают преступника, который сбежал из исправительной колонии № 43. Об этом сообщили в областном управлении ФСИН.

Мужчина отбывал наказание за кражу. До конца срока ему оставался один год. Исчезновение заключенного сотрудники колонии обнаружили еще 24 сентября.

«В настоящее время сотрудниками ГУ ФСИН Кузбасса совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что это не первый срок, который мужчина отбывал в местах лишения свободы. Ранее он был судим за угон автомобиля и грабеж.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 28.09.20

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