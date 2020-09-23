В Дагестане шестеро заключенных сбежали из тюрьмы через подкоп

В Дагестане заключенные исправительной колонии №2 вырыли подкоп и сбежали. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Подземный ход заметили во время обхода на контрольно-следовой полосе. После этого осужденных пересчитали, оказалось, что шестерых не хватает, передает РИА «Новости».

На поиск заключенных направлен личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки.

Известно, что двое из сбежавших были осуждены за убийства, остальные за наркотики и контрабанду. Каждый из них получил срок заключения от 10 до 14 лет.

Махачкала, Зоя Осколкова

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