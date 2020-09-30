Схвачены заключенные, сбежавшие по вырытому тоннелю из колонии в Дагестане

Правоохранители задержали всех шестерых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане. Напомним, осужденные сбежали, сделав подкоп. Беглецов схватили на территории соседней Калмыкии, сообщает УМВД по Дагестану в своем инстаграме. Подробности задержания не раскрываются.

Как сообщал «Новый День», 22 сентября заключенные колонии №2 в дагестанском селе Шамхал вырыли тоннель на территории производственного цеха и сбежали. Подземный ход обнаружили на контрольно-следовой полосе и только тогда недосчитались осужденных. По информации МВД Дагестана, беглецы были приговорены к срокам от 8 до 15 лет, в том числе за наркотики и убийство.

После побега заключенных следователи возбудили уголовное дело о халатности. По версии СКР, руководители колонии ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

Позже было возбуждено дело о пособничестве в совершении побега из места лишения свободы. Под уголовное преследование попал родственник одного из беглецов, который помог заключенным материалами, необходимыми для рытья тоннеля.

Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о сбежавших заключенных.

Махачкала, Наталья Петрова

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