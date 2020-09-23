В Дагестане после побега заключенных возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после побега шестерых заключенных. Следователи считают, что руководители колонии ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

Ранее стало известно, что заключенные колонии №2 в дагестанском селе Шамхал сделали подкоп и сбежали. Подземный ход обнаружили на контрольно-следовой полосе и только тогда недосчитались осужденных. По данным МВД Дагестана, беглецы были приговорены к срокам от 8 до 15 лет, в том числе за наркотики и убийство.

«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», – говорится в сообщении на сайте СКР. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность).

В УФСИН республики проводится внутренняя проверка.

Махачкала, Зоя Осколкова

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