За информацию о сбежавших в Дагестане заключенных обещают миллион рублей

Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал выдать 1 млн рублей за информацию о сбежавших заключенных. Власти надеются, что кто-нибудь из беглецов сам сдастся правоохранителям.

За сведения, представляющие интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников будет сделана выплата в размере до 1 млн рублей. Средства уже выделены из республиканского бюджета.

Ранее стало известно, что заключенные колонии №2 в дагестанском селе Шамхал сделали подкоп и сбежали. Подземный ход обнаружили на контрольно-следовой полосе и только тогда недосчитались осужденных.

Следователи считают, что руководители колонии ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Васильев не исключил, что преступники явятся с повинной, напомнив, что в этом случае ответственность за преступление смягчается, и власти помогут этому. «Всякое бывает, поддались за компанию. Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие», – пояснил глава республики.

Махачкала, Зоя Осколкова

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