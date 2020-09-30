Экс-главу СО РАН заподозрили в махинациях

Бывший руководитель Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Александр Асеев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщают «Родные берега» со ссылкой на источник. Официальная информация на сайте СУ СКР по Новосибирской области отсутствует, однако «Тайга.инфо» сообщает, что факт возбуждения дела следователи подтвердили.

Асеева якобы подозревают в незаконной приватизации коттеджа на улице Мальцева, 16 в новосибирском Академгородке. В ноябре 2019 года в этом доме состоялись обыски, а само здание принадлежит дочери Асеева, в нем проживают академик и его супруга. Обыски проходили в рамках дела в отношении бывшего управделами СО РАН, 77-летнего Эдуарда Скубневского.

Александр Асеев возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах. Он последовательно критиковал реформу Академии наук.

Новосибирск, Иван Гридин

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