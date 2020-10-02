В Красноярске обвиняемый подросток сбежал из здания суда с помощью матери

В Октябрьском районном суде Красноярска сбежал несовершеннолетний обвиняемый. Побегу способствовала мать подростка.

Юношу обвинили в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Отмечается, что ранее подросток уже привлекался за подобное преступление. В этот раз судья вынес вердикт – поместить юного нарушителя в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на девять месяцев.

После оглашения приговора подросток удрал через окно соседнего с залом помещения, передает РИА «Новости». При этом во время побега мать мальчика агрессивно препятствовала приставам, пытавшимся задержать ее сына.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 02.10.20

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