На Камчатке разворачивается экологическая катастрофа (ВИДЕО)

На Камчатке разворачивается экологическая катастрофа: тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты подозревают химическое загрязнение воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об изменении цвета воды на Халактырском пляже начали сообщать еще в конце сентября. Серферы жаловались на кожную сыпь и отеки глаз после контакта с водой. 29 сентября о неблагоприятной ситуации заявил глава региона Владимир Солодов.

Начали поступать сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбрасываются морские животные.

Видео и фото жители Камчатки выкладывают в соцсетях

Специалисты краевой гидрометеослужбы взяли пробы воды в бухтах Большой и Малой Лагерных, а также в бухте Бабья и Халактырском пляже, где обнаруживали мертвых животных.

«Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе», – заявил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, отмечая, что причиной экологического бедствия, скорее всего, стал сброс нефтепродуктов.

Местные жители не исключают, что виновниками происшествия могли стать военные.

«Недалеко от этих мест расположен военный полигон Козельский, – пишет telegram-канал Baza. – на котором, по словам местных журналистов, хранятся в большом количестве ядовитые вещества».

Точные результаты анализов обещали опубликовать в начале следующей недели, но уже сейчас известно, что в районе Халактырского пляжа содержание в воде фенолов в 2,5 раза превышает норму, концентрация нефтепродуктов – в 3,6 раза.

Петропавловск-Камчатский, Игорь Юров

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.10.20

В Нижнем Тагиле «девятка» вылетела на тротуар в толпу пешеходов. / Парламентарии, политики и журналисты требуют расследовать смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной. / «Не можем иначе» – Украина присоединяется к санкциям ЕС против Белоруссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»