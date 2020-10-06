Камчатский ученый обнаружил загрязнение впадающей в Тихий океан реки

Правый приток реки Налычево, впадающей в акваторию Тихого океана у берегов Камчатки, визуально загрязнен, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Александр Варкентин.

По его словам, цвет воды в реке отличается от нормального, а на дне имеются отложения желто-коричнево-зеленого цвета. Кроме того, он заметил по берегам пену. Об этом он рассказал во время заседания ситуационного центра в правительстве региона.

Ученый добавил, что сотрудники КамчатНИРО совместно с коллегами из Росрыболовства и Главрыбвода взяли пробы воды и грунта из реки Налычево, а также в ее устье в Авачинском заливе. Исследованием проб независимо друг от друга займутся специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО, КамчатНИРО, а также СКР. Александр Варкентин отметил, что такой подход позволит определить, что стало причиной гибели животных, техногенная авария или причина природного характера.

Ученый рассказал, что сегодня, 6 октября, специалисты вернутся к реке и постараются проехать вдоль притока, чтобы получить дополнительные данные, а если повезет, найти источник загрязнения.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе в прибрежной зоне у Халактырского пляжа на Камчатке и еще на нескольких участках акватории Авачинского залива – в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные – были обнаружены нефтепродукты и фенол. В частности, в районе Халактырского пляжа содержание в воде фенолов в 2,5 раза превысило норму, концентрация нефтепродуктов – в 3,6 раза.

В качестве одной из версий произошедшего назывался сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Местные жители допускали, что причиной экологического бедствия могла стать утечка ядохимикатов с Козельского полигона.

Сообщения об изменении цвета воды на Халактырском пляже появились еще в конце сентября. Серферы жаловались на кожную сыпь и отеки глаз после контакта с водой. Кроме того, появились сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбрасываются морские животные.

По данным регионального минздрава, 9 человек, в том числе один ребенок, обратились к врачам после посещения побережья Камчатки. Все они жаловались на жжение в глазах после купания в океане в конце сентября – начале октября текущего года или посещения побережья. Пострадавшим поставили диагноз химический ожог первой степени.

Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. Краевое управление СКР провело доследственную проверку в связи с гибелью морских животных – материалы по ее итогам переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 05.10.20

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